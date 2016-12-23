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ve 'dan sefer iptalleri

  • Giriş Tarihi: 23.12.2016 06:46 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016 07:18
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

ve 'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri () ve Bursa Deniz Otobüsleri () Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER:

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

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