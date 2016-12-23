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İstanbul’daki ’ta kalpler şehitler için atacak

GÜL KİREKLO
  • Giriş Tarihi: 23.12.2016
İstanbul’daki Şeb-i Arus’ta kalpler şehitler için atacak
İstanbul’daki Şeb-i Arus’ta kalpler şehitler için atacak

Hazreti 'nın 743'üncü ölüm yıldönümü (Şebi Arus), bugüne kadar Konya dışında gerçekleştirilen en büyük organizasyonla kutlanacak. ve 'nin ana medya sponsorluğunda yarın Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen tören, terör saldırılarında kaybettiğimiz şehitlere adandı. Etkinliğin organizasyonunu Muhittin Palazoğlu'nun sahibi olduğu AdStation üstlendi. Palazoğlu, bu yılki İstanbul'un ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekti: "Ülkemiz üzerinden çeşitli oyunlar oynanıyor. 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları ve son olarak büyükelçi suikastı. Bu yıl Şeb-i Arus'u tüm şehitlerimizin anısına yapıyoruz. Şehitlerimizin anısına ithaf etmeye karar verdik. Tüm şehit ailelerini de manevi yolculuk gecesine davet ettik. Şehit yakınlarına salonda ayrı özel alan ayırdık. Gazileri davet ettik. Onlar bizim başmisafirimiz." Sevgisiyle birleştirici olan "Ne olursan ol yine gel" diyen Mevlana'nın manevi öğretisi ile birlik çağrısını yineleyeceklerini belirten Palazoğlu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, üç yıl üst üste Şeb-i Arus'a katıldı. Bu yıl da katılmasını bekliyoruz. Onun konuşmalarında yaptığı çağrılar üzerine, 'tek yürek, tek millet ' çağrısıyla o sevgiyi, o aşkı milli birlik ruhuyla birleştirmeyi düşünüyoruz" dedi. Gecede Veysel Samanlıoğlu Orkestrası eşliğinde Alişan, Rafet El Roman, Yusuf Güney, Sami Özer, Eşref Ziya, Özgün ve Bekir Köse, Grup Tillo ve Alper Kış'ın ilahi dinletileri ile şiir performansları yer alacak.

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