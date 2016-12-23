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İzmir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

  • Giriş Tarihi: 23.12.2016 08:00 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016 08:01
İzmir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
İzmir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde, evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ketenci Mahallesi'nde yaşayan Sabit (83) ve eşi Emine Şender'den (75) haber alamayan çocukları, evlerine gidince çifti yerde hareketsiz buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Sabit Şender'in hayatını kaybettiği, Emine Şender'in baygın olduğu anlaşıldı.

Sabit Şender'in cesedi, Tire Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Emine Şender ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

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