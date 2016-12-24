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Aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

DHA
  • Giriş Tarihi: 24.12.2016 17:27
Aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Şarkikaraağaç'ta son dönemde etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Birçok yaban hayvanı kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Şarkikaraağaç Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğaya buğday ve mısırdan oluşan yemler bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk'ün de katıldığı çalışmada, Kızıldağ Milli Parkı'nda daha önce belirlenen noktalara yaklaşık 200 kilo yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, bu çalışmalar sayesinde kaçak avcılık faaliyetlerine yönelik de denetim yapıldığı kaydedildi.

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