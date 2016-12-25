X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika... Yarın okulların tatil edildiği iller(26 Aralık)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Son dakika... Yarın okulların tatil edildiği iller(26 Aralık)

  • Giriş Tarihi: 25.12.2016 18:49 Güncelleme Tarihi: 25.12.2016 19:33
Son dakika... Yarın okulların tatil edildiği iller(26 Aralık)
Son dakika... Yarın okulların tatil edildiği iller(26 Aralık)

Yurdun genelinde nın etkisini arttırması ile birlikte 'kar tatili' haberleri art arda geldi. ve Yüksekova'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. İşte haberin detayları

'da yoğun nedeniyle yarıniçin eğitime ara verildi. karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edecek olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla ilimiz genelindeki tüm okullarımız 26 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.


HAKKARİ YÜKSEKOVA'DA KAR TATİLİ

'nin Yüksekova İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın (pazartesi) için 1 gün süreyle tatil edildi.

Yüksekova İlçesi'nde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.