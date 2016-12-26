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Çevre felaketi ünlüleri de vurdu

KAHRAMAN DURAK
  • Giriş Tarihi: 26.12.2016
Çevre felaketi ünlüleri de vurdu
Çevre felaketi ünlüleri de vurdu

Çeşme’de kayalıklara oturan Panama bandıralı gemiden sızan 50 ton yakıt en çok, ünlü isimlerin villalarının da bulunduğu Paşalimanı’nı etkiledi

Yaz aylarında Türkiye'nin ünlü isimlerine ev sahipliği yapan son yılların parlayan yıldızı 'in Çeşme ilçesi zor günler geçiriyor. Kayalıklara oturan Panama bandıralı gemisinden denize sızan 50 tona yakın yakıt, yeni bir çevre felaketine yol açtı. Paşalimanı ve Ilıca Yıldızburnu kıyılarını kaplayan yakıt, şiddetli poyrazın da etkisiyle Ilıca Oteli Plajı ve Altınyunus Oteli'ne kadar ulaşarak cennet koyları tehdit etmeye başladı. Kirlilik, bu bölgede villaları bulunan Türk iş dünyası ve sosyetesini de etkiledi. , Haluk Özyavuz, Lucien Arkas, Mahmut Özgener, Abdullah Kavukçu, Levent Okudan gibi birçok ünlü ismin villalarının ve malikânelerinin bulunduğu Paşalimanı, Şifne, Ildırı ve Yıldızburnu'ndaki kirlilik işadamlarının yaz keyfini tehdit ederken, aynı zamanda turizm sektörünün de yüreğini ağzına getirdi. Denize dökülen akaryakıt, rüzgârın esiş yönüne göre yön değiştirirken ekipler koylardaki kirlilikle mücadele etmeye başladı. Özel kıyafetler ve özel ekipmanlar kullanan Mare Deniz Temizlik Şirketi'nin 80 kişilik ekibinin yanı sıra Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 25 kişilik ekibi de deniz kıyılarındaki temizlik çalışmalarını sürüyor. Temizlik işleminin 2 ay sürmesi bekleniyor.

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