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Derede ceset bulundu

İHA
  • Giriş Tarihi: 26.12.2016 17:22
Derede ceset bulundu
Derede ceset bulundu

Trabzon’un Değirmendere mahallesinde dere içinde bir ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon-Maçka karayolu 8. Kilometresi Değirmendere Deresi'nde bugün öğle saatlerinde vatandaşların ceset gördükleri ihbarında bulunmasının ardından bölgeye polis ekipleri gönderildi. Polis ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından ceset için bir süre Cumhuriyet Savcısı beklendi. Ancak savcının gelmeyeceğini söylemesinin ardından ceset AFAD ekiplerinin de yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılarak cenaze nakil aracı ile Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp, yara ve benzeri bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

Öte yandan cesedin 2 gün önce kaybolan ve dün ailesi tarafından hakkında polis ekiplerine kayıp ihbarında bulunulan Abidat Koçal'a (56) ait olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

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