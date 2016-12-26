Ev arayanlara fidyeli işkence

İstanbul’da ev arayan üç Pakistanlı’yı “Bir ev var, orada kalırsınız” diyerek kaçırıp işkence yapan ve ailelerinden 50’şer bin lira fidye isteyen çete çökertildi

İstanbul'da Pakistanlı Muhammed S. (25), 14 Aralık'ta polise başvurup; Ali S. (24), Solad A. (34) ve Vakkar A. (28) adlı vatandaşlarının kaçırıldığını ve ailelerinden fidye istendiğini söyledi. Muhammed S. ifadesinde, "11 Aralık'ta Tekirdağ'dan İstanbul'a geldiler. Bağcılar'da kalacak ev arıyorlardı. Ertesi gün aradım ama telefonları kapalıydı. Bir gün sonra anneleri beni aradı. Kendilerini arayan kişilerin, çocuklarını kaçırdığını ve canları karşılığında kişi başı 50'şer bin lira fidye istendiğini söyledi" dedi. Bunun üzerine polis ailelere ulaştı.



ÇETE DE YABANCI!

İddiaya göre fidyeciler ailelere "Çocuklarınız elimizde. İstediğimiz parayı göndermezseniz hepsini öldüreceğiz" dedi. Polis, üç arkadaşın Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde zorla tutuldukları yeri belirledi ve operasyon düzenledi. Rehine ve Müzakere Timi üç arkadaşı elleri ve ayakları birbirlerine bağlı halde buldu. Çete üyelerinin, küçük bir odada kızgın şiş ve bıçakla işkence yaptığı belirlendi. Pakistanlı Mohammed S. (18), Abdullah Ç. (20), Ansar K. (23) ve Afganistanlı Mohammed S. (24), Muhammet T. (19), Masiullah S. (19), Fesil K. (19) ile Semi U. (23) adlı çete üyeleri tutuklandı. Zanlıların aynı yöntemle İstanbul'a gelen ve kalacak yeri olmayan yabancı uyruklu kişileri dolandırdığı ileri sürüldü.