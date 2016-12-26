X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Sahte öğretmene vicdan cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Sahte öğretmene vicdan cezası

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK
  • Giriş Tarihi: 26.12.2016
Sahte öğretmene vicdan cezası
Sahte öğretmene vicdan cezası

İstanbul'da Selda D., 1999'da sahte evraklarla Gültepe İlköğretim Okulu'nda sözleşmeli İngilizce öğretmenliği yaparken MEB, kadrolu öğretmen alımı yaptı. Selda D., sahte diploma ve sertifika hazırlayıp başvuru yaptı ve öğretmen olarak atandı. Böylece lise mezunu ev hanımı Selda D., Küçükçekmece Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi'nde göreve başladı. 16 yıl 3 ayrı okulda çalışıp devletten yarım milyon liradan fazla maaş alan kadın, vicdan azabı üzerine öğretmenlikten ayrılıp kendini ihbar etti. "Yaptığım bu büyük hatadan dolayı çok pişmanım, vicdan azabı nedeniyle geceleri uyuyamıyor, gün içinde yaşayan bir ölü gibi dolaşıyorum." diye yazan Selda D. ilk celsede iki yıl hapis cezasına mahkûm oldu. Mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. Ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek cezayı 5 yıl süre ile erteledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.