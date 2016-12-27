6 ay önce kaybolan Kenan Düz'ün cesedi bulundu

İstanbul'da 6 ay önce kaybolan 49 yaşındaki Kenan Düz'ün, cesedi bulundu. Çaresiz bir şekilde eşi ve iki çocuğunu bir umut beklerken, acı haber geldi.

Kenan Düz, 6 ay önce deniz kenarında otururken kayıplara karışmış ve çocukları, Adli Tıp Kurumu'nu ikinci adresleri yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde denizde bulunan cesedin Düz'e ait olduğu belirlendi. Ailesine teslim edilen Düz'ün cesedi toprağa verildi.

Zeytinburnu'nda derici olan Kenan Düz, bundan 6 ay önce Beşiktaş Arnavutköy Sahil'de sırra kadem basmıştı. Ayaklarımı denize sokacağım diyerek telefonunu ve cüzdanını arkadaşına bıraktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Geriye, çaresizce gelecek bir haber bekleyen bir eş ve iki çocuk kaldı. Aylarca, oğluyla birlikte Adli Tıp Kurumu'na giderek DNA örneği vererek kimliksiz cesetleri teşhis eden Düz ailesine acı haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde, Baltalimanı'nda denizin üzerinde vatandaşların fark etmesi sonucu çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'na götürülen ve tanınmaz halde olan ceset için DNA örneği veren Düz ailesi, acı haberle yıkıldı. Yapılan incelemenin ardından aileye teslim edilen Kenan Düz'ün cesedi. Toprağa verildi.