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Çocuğuna yerine böcek ilacı içirdi

DHA
  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 16:58 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 17:08
Çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi
Çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi

’nin İlçesi’nde anne E.S., hastalanan oğlu 4 yaşındaki S.S.’ye yerine yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. E.S., hastalanan oğlu S.S.'ye vermek istedi. Ancak E.S. ları karıştırarak S.S.'ye yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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