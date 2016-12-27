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Meteorolojiden kar uyarısı

AA
  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 18:10 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 18:11
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de yarından itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yarın yağışların Bingöl ve Tunceli'de kar, Elazığ ve Malatya'da karla karışık yağmur, Adıyaman'da ise yağmur şeklinde olması, yağışların perşembe ve cuma etkisini artırması bekleniyor.

Yoğun kar yağışları nedeniyle karayollarında ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

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