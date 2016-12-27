Sibirya soğuğu üç gün vuracak

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yağışların çarşamba gününden itibaren tüm Türkiye'de etkisini göstermesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bayburt, Bingöl, muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da gece saatlerinde hafif yağmur görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde kar olarak görülecek yağışların bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendiriliyor.

Çarşamba günü Türkiye'nin neredeyse tamamında kar yağışı bekleniyor. Yağışların İstanbul ve çevresinde karla karışık yağmur olarak görülmesi beklenirken, Meteoroloji buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

İstanbul perşembe gününden itibaren üç gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek. İstanbul dışında da Türkiye'nin hemen hemen tamamında kar görülecek.

Kar yağışı cuma günü de etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının İstanbul'da 0'a kadar düşmesi beklenirken, Ankara'da -6'ların görülmesi bekleniyor.

Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava cumartesi günü de ülke genelinde etkisini sürdürecek.

Yeni yılın ilk günü de soğuk havanın etkisinin sürmesi beklenirken İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.