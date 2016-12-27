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Zincirleme kaza: 7 yaralı

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 06:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 06:50
Zincirleme kaza: 7 yaralı
Zincirleme kaza: 7 yaralı

Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolunun Gülek Boğazı yakınlarında 11 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolunun Gülek Boğazı yakınlarında 6 tır ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, otoyoldan Pozantı-Tarsus istikametinde giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DNL 32 plakalı, Suriye'ye insani yardım malzemesi götüren tır, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Arkadan gelen 5 otomobil ile 5 tır da kazaya karıştı. Zincirleme kazada yaralanan araçlardaki 7 kişi ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.Araçlar çekiciyle kaldırıldı, kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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