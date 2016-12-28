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halkını heyecanlandıran iddia: 20 ton ...

  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 10:38
Antalya halkını heyecanlandıran iddia: 20 ton altın...
Antalya halkını heyecanlandıran iddia: 20 ton altın...

’nın turizm cenneti İlçesi’nde jandarmaya giden bir ihbar ilçede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

İhbara göre; kaçak define kazısı yapılan bir alanda 20 ton bulunduğu iddia edildi. İddia üzerine İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkilileri özel bir heyeti bölgeye göndererek araştırma yapmaya başladı.

KAMERA GÖNDERİLDİ

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: "İhbar jandarmaya gitmiş. Bunun üzerine kaçak kazı yapılan alanda inceleme başlatıldı. Özel bir kamera ile yapılan ilk tespitlerde külçe altın olabileceği düşünülen nesneler tespit edilmiş. Ancak inceleme sürüyor."

'VALİMİZ AÇIKLAMA YAPAR'

Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, "Şu anda heyecan yaratacak bir durum yok. Biz bu tür ihbarları zaman zaman alıyoruz. Gerekli olursa Sayın Valimiz açıklama yapacaktır. Akşama kadar konunun ne olduğu belli olacak. Şimdiden heyecan yaratmaya gerek yok. Süreci takip ediyoruz" dedi.

Hürriyet

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