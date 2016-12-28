Erasmus öğrencisine tecavüz etti

Almanya'da yaşayan ve bir süredir İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gören Erasmus öğrencisi gurbetçi Türk kızı A.Ç. (22), Moğolistanlı Tuvshınbayar Edkhtur'un (32) saldırısına uğradı. Olay, İstanbul Şişli'deki Osmanbey Camisi'nde 23 Aralık'ta yaşandı. Saldırgan, A.Ç.'yi caminin 4 metrelik duvarından avluya itti. Beli kırılan A.Ç.'ye caminin kömürlüğünde tecavüz etti. Ardından da telefonunu gasp etti ve kaçtı. Yoğun bakımda tedavi gören A.Ç., Almanya'ya sevk edildi. Saldırgan ise yakalandı ve adliyeye sevk edildi.