‘İHL mezunu olmaktan hep gurur duydum’

Hayatını imam hatip okullarının yaygınlaşmasına adayan Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Celalettin Ökten, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nce İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle anıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı "İmam hatip okullarımız bugün de başka diğer okullarımız gibi güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyor" dedi. Törene yazılı mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şu ifadelere yer verdi: "Celal hoca ömrü boyunca yapmış olduğu çalışmalarla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğum, ülkemizi daha parlak yarınlara taşıyacak, gençlerimizin yetişmesine vesile olan, imam hatiplerin kurulmasında büyük rol oynayan Celaleddin Ökten'i rahmetle yad ediyorum. Fikirleriyle Ökten'i yaşatmak amacı taşıyan ödül töreninin düzenlenmesinde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve çalışmalarıyla kültürel zenginliğimize katkı sağlayan eser sahiplerine teşekkür ediyorum." Gecede, Cemalettin Ökten Ödülleri 17 kategoride sahiplerini buldu. "Yılın Televizyon Dizisi" ödülünü "Diriliş Ertuğrul" aldı. Dizinin yapımcısı ve senaristlerinden Mehmet Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul milletine sövmeden, kadim değerlerini anlatarak başarıya ulaştı" dedi. "Yılın Oyuncusu" ise Ufuk Bayraktar oldu. Bayraktar, ödülü başta 15 Temmuz olmak üzere şehitlere ve halen görevde olan polis ve askerlere ithaf ettiğini söyledi.