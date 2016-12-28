Otomobilde 1 kilo esrar ele geçirildi!

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, polis tarafından kontrol edilen bir otomobilde, 1 kilo esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı nedeniyle kente uyuşturucu madde getirileceği öğrendi.Uyuşturucu maddeyi taşıdığı tespit edilen otomobil, denetim noktasında durduruldu. Araçta arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kilo esrar, bir miktar kenevir tohumu, uyuşturucu satışında kullanılan hassas tartı ele geçirdi. Otomobilde bulunan F.E.T. adlı kadın ile birlikte Z.S. ve E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.S., tutuklandı, diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.