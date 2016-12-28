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: 'de çatışma! Teröristler öldürüldü

  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 21:37
Son dakika: Tunceli'de çatışma! Teröristler öldürüldü
Son dakika: Tunceli'de çatışma! Teröristler öldürüldü

Valiliği, Hozat ilçesi Aşağışavaliler mevkisinde 2 DHKP/C mensubunun etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından operasyona devam edildiğini, teröristlere ait silahların ele geçirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Aşağışavaliler mevkisinde güvenlik güçlerince arama tarama faaliyetine devam edildiği belirtildi.

Bir grup terör örgütü mensubu ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu, 2 DHKP/C mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Bölgede devam eden arama tarama faaliyetinde 3 kaleşnikof piyade tüfeği, bir tabanca şarjörü ve çeşitli dijital malzemeler ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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