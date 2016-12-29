Enerji bakanlığı'ndan elektrik kesintisi açıklaması

Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisi ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen yedi farklı enerji iletim hattında yaşanan arızanın giderildiği ve şehrin tamamına elektrik verildiğini bildirdi.

Enerji Bakanlığı'ndan açıklama



Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen yedi farklı enerji iletim hattının tamamında, Sakarya Bölgesi'nde kopmalar yaşanmış, kesinti meydana gelmiştir. Anadolu'dan gelen enerji hatlarındaki kesinti sebebiyle İstanbul'a, Çanakkale Boğazı deniz altında geçen iletim hattı ve Trakya enerji iletim hattından elektrik sağlanmaktadır.

KESİNTİNİN NEDENİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI

Kopmanın meydana geldiği bölgelerdeki aşırı yoğun kar yağışı ve sis, çalışmaları olumsuz etkilemektedir. Kesintiden, konutlardaki vatandaşlarımızın en az derecede etkilenmesini sağlamak için, demir çelik fabrikalarına, çimento fabrikalarına ve organize sanayi bölgelerine enerji verilmemektedir.

ŞEHRİN TAMAMINA ELEKTRİK VERİLMİŞTİR

Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde 21:50 itibari ile İstanbul'un tamamına elektrik verilmiştir. Olumsuz Hava koşullarının neden olduğu kopmaların tamiratı ve arızaların tamamen giderilmesi için hava şartlarının el verdiği ölçüde yoğun çaba harcanmaktadır. Gece boyu ve yarın tüm ekiplerimiz, hatların tamiri ve arızaların giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürecektir.

Vatandaşlarımızın anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.