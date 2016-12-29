İSKİ'den "su kesintisi" açıklaması!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), enerji hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde zaman zaman su kesintileri yaşanabildiğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları hatırlatılarak, "İstanbul'da yaşanan hava şartları sebebiyle enerji hatlarında arızalar yaşanabilmektedir. Bu nedenle içme suyu dağıtım tesislerimize de enerji gelememekte ve İstanbul'un bazı bölgelerine içme suyu ulaşması noktasında zaman zaman kesintiler yaşanabilmektedir. İlgili kurumca enerji arızalarının giderilip tesislerimize yeniden enerji verilmesiyle tesislerimiz normal çalışma sistemine devam edecektir." denildi.