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Davutpaşa'da

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 16:49
İstanbul Davutpaşa'da doğalgaz patlaması
İstanbul Davutpaşa'da doğalgaz patlaması

Davutpaşa'da bir evde sıkışması sonucu meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Mahallasi Cömertkent Sitesi'nde 12 katlı apartmanın 10. katında bir dairenin balkon kısmındaki kombide gaz sıkışmasından kaynaklı sı meydana geldi. Patlamada yaralanan olmazken dairede maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İGDAŞ ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken İGDAŞ ekipleri binanın doğalgazını kesti.

İtfaiye ekiplerinin dairede incelemesi devam ediyor.

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