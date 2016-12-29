İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? - Vasip Şahin açıklama yaptı mı?

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre İstanbul'da bugün kar yağışının başlaması bekleniyor. Alınan bilgilere göre İstanbul'da kar yağışı yarın da etkisini gösterecek. Bu uyarıların ardından ise gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi. ''İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?'' sorusu bugün cevabını arıyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından yapılacak son dakika açıklaması bu başlık altında olacaktır. İşte İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabı...

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı bugün başlayacak. Kar yağışının yarın ise etkisinin arttırması beklenirken bu haberlerin ardından ''İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?'' sorusu gündeme oturdu. Öğrenci ve velilerin gözü İstanbul Valisi Vasip Şahin'e çevrildi. Peki okullar yarın tatil olacak mı? İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı? İstanbul'da okulların tatil olması ve Vasip Şahin'in kar tatili hakkında bir açıklama yapması halinde bu başlık altından öğrenebileceksiniz.



İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL OLACAK MI?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerine doğru etkisini arttırması bekleniyor. Dolayısıyla bu akşam en çok merak edilen sorulardan birisi ''yarın okullar tatil olacak mı.'' İstanbul Valiliği'nden yapılacak son dakika açıklamasını anında bu başlık altından öğrenebileceksiniz.

145 BIÇAKLI TRAKTÖR KÖYLERİN HİZMETİNE VERİLECEK

Belediye tarafından, bin 345 araç ve iş makinesi ile 7 bin personelle kışla mücadele çalışması yapılacak. İstanbul'da 7 bin 373 kilometrelik güzergahta 363 müdahale noktasıyla olumsuzluklara karşı ekipler hazır bekletiliyor.

İBB tarafından ilçe belediyelerine tuz ve solüsyon desteği sağlandı, talep durumunda da takviye yapılacak. Ayrıca, ilçe belediyelerinin kendi imkanları yetersiz kaldığı durumlarda İBB tarafından destek verilecek. Köy yolları için ise kar kürüme bıçağı takılmış 145 traktör hazır bekletiliyor. Ayrıca, 6 "Kar kaplanı" otoyollar ve gerektiğinde havalimanları için çalışmalara katkı verecek.

AKOM DA UYARDI!

AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu. Perşembe, cuma ve cumartesi kar yağışı ve fırtına etkili olacak





HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Malatya, Elazığ, Kilis ve G. Antep çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, Adana çevrelerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara, Ege ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (40-70 km/sa) ve fırtına (60-90 km/sa zaman zaman 100 km/sa ve üzeri) eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR UYARISI: Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma, Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, Adana çevrelerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75 kg/metrekare)şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, taşkın, su baskını, ulaşımda aksama, görüş mesafesinin düşmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına (60-90 km/s, hamlesi zaman zaman 100 km/saatin üzerinde) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklenen kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, tipi şeklinde kar yağışı, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.