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Kadıköy'de zarf alarmı

DHA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 15:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 15:31
Kadıköy'de zarf alarmı
Kadıköy'de zarf alarmı

Kadıköy'de bir firmaya kargoyla gelen zarf iş yerinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri inceleme yapıyor.

Zarf, özel bir kargo firması tarafından Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokakta bir iş merkezinde faaliyet gösteren medikal firmasına saat 10.00 sıralarında getirildi. İçerisinde fatura olduğu belirtilen zarfı alan firma yetkilisi zarftan kötü kokular geldiğini fark etti.

Kokuyu diğer çalışanlar da hissedince durum polise bildirildi. İhbarı üzerine olayyerine resmi ve sivil polis ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemede zarf içerisinde ve dışında herhangi bir toz bulunamadı.

AFAD EKİBİ İNCELEME YAPIYOR

Detaylı inceleme içi olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor. Öte yandan koku nedeniyle çalışanlardan zehirlenen olmadığı da belirlendi.

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