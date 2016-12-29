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- - 29 Aralık 2016

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 21:47 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 21:50
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 29 Aralık 2016
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 29 Aralık 2016

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 480'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 13, 16, 20, 27, 32 ve 53 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 586 bin 768 lira haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 480'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 13, 16, 20, 27, 32 ve 53 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 586 bin 768 lira 64 kuruş haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 480'inci hafta çekilişinde, 5 bilen 58 kişi 9 bin 796 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 425 kişi 177 lira 85'er kuruş, 3 bilen 71 bin 994 kişi 14 lira 65'şer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 232 bin 27 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 613 bin 416 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 901 bin 830 lira 34 kuruş kamuya aktarılacak.

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