X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Periscope’ta rezilliğe 43 yıl hapis istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Periscope’ta rezilliğe 43 yıl hapis istendi

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016
Periscope’ta rezilliğe 43 yıl hapis istendi
Periscope’ta rezilliğe 43 yıl hapis istendi

Canlı yayın uygulaması 'periscope'ta baygın haldeki kadınla cinsel ilişki görüntülerinin yayımlanması nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. 5 Eylül'de yaşanan olayla ilgili, 34 yaşındaki mağdur kadın G.Y. ile ilişkiye giren kuaför E.A. ve görüntüyü kaydettiği ifade edilen polis memuru N.O.K. için 43 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kuaför E.A. için "Nitelikli cinsel saldırı"dan en az 18 yıl, bu sırada işlediği diğer suçlardan da 26 yıla kadar; ona yardım eden polisin "Cinsel saldırıya yardım etme" suçundan en az 9 yıl, diğer suçlardan da 26 yıla kadar hapis cezası istendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.