Yeni Asır'ın genel yayın yönetmeni Ercan Demir oldu

Kuruluşu 1895 yılına dayanan ve Türkiye'nin en eski gazetelerinden olan İzmir merkezli Yeni Asır gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni değişikliği yaşandı.

Bu görevi 2008 yılının Ekim ayından bu yana yürüten Şebnem Bursalı Atv haber Ankara Temsilciliği görevine getirilirken yaklaşık 3 ay önce gazeteye yayın danışmanı olarak İstanbul'dan atanan Ercan Demir ise Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Demir, Akşam, Güneş gibi gazetelerde üst düzey sorumluluklar almış, Takvim Gazetesi Yayın Koordinatörü olarak görev yapmıştı.

ERCAN DEMİR KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Halkla İlişkiler mezunu olan Demir mesleğe Günaydın Gazetesi'nde muhabir olarak adım attı.Sabah Grubu bünyesinde yayınlanan Bugün Gazetesi'nin yazı işlerinde bir süre çalıştıktan sonra 1995 yılında gittiği Amerika'da gazetecilik eğitimi gördü. Türkiye'ye döndükten sonra Sabah Gazetesi'nde çalışmaya başlayan Demir 1997 yılında Akşam Gazetesi'ne transfer oldu. Bir süre sonra da Güneş Gazetesi Yayın Koordinatörlüğü'ne getirildi. 10 yıl çalıştıktan sonra 2009'da Ergün Diler ile birlikte Takvim Gazetesi'ne transfer olan Demir 2015 yılının Kasım ayına kadar Takvim Gazetesi Yayın Koordinatörü olarak görev yaptı.

2015 yılının Kasım ayında Koza İpek Holding bünyesindeyken mahkeme tarafından başına kayyum atanan Bugün ve Millet Gazeteleri'nin Medya Grup Başkanlığına getirildi.

Genç kuşak gazetecilerden olan Ercan Demir 2016 yılının Ekim ayında Yeni Asır Gazetesi'nin Yayın Danışmanı olmuştu.