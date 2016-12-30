2017 resimli yılbaşı mesajları güzel yeni yıl mesajları

Yeni yıla sayılı saatler kala mutluluklarını sevdikleri ve dostlarıyla paylaşmak isteyenlere en güzel SMS yeni yıl mesajları, resimli mesajlar ve en güzel tebrik SMS'lerini sizler için haberimizde toparladık. 2017 size ve sevdiklerinizle mutluluk ve huzur içinde girmeniz temennimizle.

2017'ye sevdiklerinizle huzur ve mutluluk içinde girmenizi temenni ederiz. Yeni yıla girerken uzaklarda olan akrabalarınızı, dostlarınızı ve arkadaşlarınızı da unutmadığınızı göstermek için bir SMS yeter. Biz de bu konuda size yardımcı olmak amacıyla en güzel 2017 yeni yıl SMS'lerini, resimli mesajları ve en güzel yılbaşı tebrik mesajlarını sizler için hazırladık. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2017 yeni yıl mesajları...

Bu yıl senin yılın olacak, buna inanıyorum. Başta sağlık, mutluluk ve huzur, nice başarılar hep seninle olsun. Yeni yılın kutlu olsun!

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. İyi Yıllar...

2017 EN GÜZEL YENİ YIL MESAJLARI! - İŞTE RESİMLİ YILBAŞI MESAJLARI

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılın kutlu olsun.

2016 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2017 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... Mutlu yıllar!

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.

Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!