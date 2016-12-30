BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:

Saat Sefer

07.00Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.00Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)