BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:
Saat Sefer
07.00Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.00Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.00Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12.30İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)