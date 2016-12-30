X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Cezaevine infaz memuru taşıyan servis otobüs devrildi: 26 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Cezaevine infaz memuru taşıyan servis otobüs devrildi: 26 yaralı

DHA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 10:36 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 10:39
Cezaevine infaz memuru taşıyan servis otobüs devrildi: 26 yaralı
Cezaevine infaz memuru taşıyan servis otobüs devrildi: 26 yaralı

Kırıkkale'den Keskin ilçesinde bulunan T Tipi ceza evine sabah saatlerinde infaz memurlarını götüren servis otobüsü devrildi, 26 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin çeşitli semtlerinden topladığı infaz memurlarını Keskin ilçesine götürmek için sabah yola çıkan Şahin Aydın yönetimindeki 71 S 0042 plakalı servis otobüsü, saat 08.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 17. kilometresinde yoğun kar yağışı ve yolun kaygan olması nedeniyle bariyerlere çarparak yola yatması sonucu devrildi. Kazadan 26 kişi yaralanırken, Kırıkkale-Kırşehir karayolu trafiğe bir süre kapandı.

Kaza sonrası 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılardan 16'sı Kırıkkale Yüksek İhtisas, 10'u ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılar, kazanın yolun kaygan olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini belirtirken, bu sırada arkadan araç gelmemesinin büyük bir şans olduğunu kaydettiler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.