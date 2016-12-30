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Gerçek ‘’ ilk adımını attı

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  • Giriş Tarihi: 30.12.2016
Gerçek ‘Avatar’ ilk adımını attı
Gerçek ‘Avatar’ ilk adımını attı

’de, “” filminde kullanılan ların dev bir benzeri üretildi

'de, Hankook Mirae Technology adlı firma, ister içine girilebilen ister de uzaktan kumandayla yönlendirilebilen 4 metre boyunda dev bir geliştirdi. 1.5 ton ağırlığındaki robotun her bir kolunun 130'ar kilo ağırlığında olduğu ve içine giren kişi tarafından hareket ettirebildiği öğrenildi. Method-2 ismi verilen robotun "İnsanların girmesi tehlike yaratabilecek yerlerde" kullanılabileceği söyleniyor.

191 MİLYON EUROYA MAL OLDU
Robota, gazeteciler önünde bir gösteri yürüyüşü yaptıran uzman Yang Jin-Ho, Method-2'nin inşaat alanlarındaki yıkım işlerinde, su altında, uzayda ya da ülkeler arasındaki sınırlarda görev yapabileceğini kaydetti. Jin-Ho "Method-2 henüz bebek adımları atıyor, çünkü daha bir yaşında. Tıpkı bir insan gibi önümüzdeki yıllarda gelişecek ve daha gelişmiş hareketler yapabilecek" dedi. Robotun 191 milyon euro (706 milyon lira) civarında bir maaliyeti olduğu öğrenildi.

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