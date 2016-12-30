Gerçek ‘Avatar’ ilk adımını attı

Güney Kore’de, “Avatar” filminde kullanılan robotların dev bir benzeri üretildi

Güney Kore'de, Hankook Mirae Technology adlı firma, ister içine girilebilen ister de uzaktan kumandayla yönlendirilebilen 4 metre boyunda dev bir robot geliştirdi. 1.5 ton ağırlığındaki robotun her bir kolunun 130'ar kilo ağırlığında olduğu ve içine giren kişi tarafından hareket ettirebildiği öğrenildi. Method-2 ismi verilen robotun "İnsanların girmesi tehlike yaratabilecek yerlerde" kullanılabileceği söyleniyor.

191 MİLYON EUROYA MAL OLDU

Robota, gazeteciler önünde bir gösteri yürüyüşü yaptıran uzman Yang Jin-Ho, Method-2'nin inşaat alanlarındaki yıkım işlerinde, su altında, uzayda ya da ülkeler arasındaki sınırlarda görev yapabileceğini kaydetti. Jin-Ho "Method-2 henüz bebek adımları atıyor, çünkü daha bir yaşında. Tıpkı bir insan gibi önümüzdeki yıllarda gelişecek ve daha gelişmiş hareketler yapabilecek" dedi. Robotun 191 milyon euro (706 milyon lira) civarında bir maaliyeti olduğu öğrenildi.