İstanbul Beşiktaş ve diğer ilçelerde elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

Dün öğlen saatlerinden beri İstanbul'da bir çok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Bugün de akşam saatlerinde İstanbul'un bir çok kentinde kesintiler devam ediyor. Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada elektriklerin nedeni olumsuz hava muhalefetleri. BEDAŞ'tan yapılan açıklamada 30-31 Aralık ve 1 Ocak'ta bakım onarım çalışması yapılmayacaktır açıklamasından sonra bir çok ilçede hala elektriklerin gelmemesi sosyal medya'da konuşulmaya devam ediyor. Pekala elektrik verilmeyen ilçelere elektrik saat kaçta gelecek?

Dün öğlen saatlerinden beri İstanbul'da bir çok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Bugün de akşam saatlerinde İstanbul'un bir çok kentinde kesintiler devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintileriyle ilgili "Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kesintiler, İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır" açıklaması yaptı.

6 ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazı ilçelerinde, 2 Ocak günü elektrik verilemeyecek.

ADANA



Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazı ilçelerinde, 2 Ocak'ta, belirlenen saatler arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Ocak günü Adana'nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi, 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi ile 3583, 3584 ve 3585 sokaklara 09.00-12.00, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile 60018, 60020, 60022 ve 60024 sokaklara 12.30-15.30, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'ne 08.30-17.00, Sarısakal Mahallesi'ne ise 08.45-17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

Gaziantep

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Bulduk, Güllük, Subaşı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerine 09.00-13.00, Şahinbey ilçesi Yeşilkent, Osmanlı, Bayramlı mahalleleri ile Barak İçme Su Grubu ve Oğuzeli içme su trafosuna 09.00-11.00, Yukarıbeylerbeyi mahallesi ile Yukarıbeylerbeyi yolu üzeri işletmelere ve Tam Sofra Yemek'e 09.00-14.00, Sarıbaşak Mahallesi'ne 09.00-14.00, Şehitkamil ilçesi Sinan, Türkyurdu, Günbulur ve İbrahimşehir mahalleleri ile Barak İçme Su Grubu ve Oğuzeli içme su trafosuna 09.00-11.00, İslahiye ilçesi Güngören ve Çınarlı mahallelerine 09.00-16.00, Oğuzeli ilçesi Dibecik Mahallesi'ne 09.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Mersin

Mersin'in Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi Eski Köy Caddesi ile 61452, 61421, 61444, 61425, 61430 ve 61442 sokaklara; Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi ile 36131, 36132, 36121, 36122, 36137, 36120, 36126, 36115, 36113, 36104, 36110, 36111 ve 36139 sokaklara; Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Fındıkpınarı Caddesi ile 52040, 52038, 52001, 52007, 52028, 52031, 52030 ve 52025 sokaklara; Mut ilçesi Kadıköy Mahallesi'ne; Silifke ilçesi Keben, Ortaören, Sabak ve Karakaya mahallelerine; Toroslar ilçesi Resulköy Mahallesi'ne; Düğdüören Mahallesi'ne 09.00 - 17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

Hatay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yenişehir, Bahçelievler, Bağlar, Yeni, Değirmenkarşı, Cumhuriyet (Merkez), Mustafa Kemal, Adabucak, Kurtuluş, Bayır, Fidanlık, Pınarbaşı ve Yeşilova mahallelerine 09.00-17.00, Yayladağı İlçesi Çabala, Kızılçat, Aşağıpulluyazı ve Yukarıpulluyazı mahallelerine 09.00-17.00, Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot, Sofular ve Orhanlı mahallelerine 09.00-15.00, İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi 309/13 Sokağa 08.30-17.30, Cırtıman Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde enerji kesintisine gidilecek.

Osmaniye

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyüne 09.00-17.00, Merkez ilçesi Esenevler ve Rahime Hatun mahallelerine 09.00-14.00 saatlerinde bakım çalışması nedeniyle enerji sağlanamayacak.

Kilis

Kilis'in Merkez ve Polateli ilçesi ve ilçelere bağlı tüm köyler ile Jandarmaya 10.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.