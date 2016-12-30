İzmir elektrik kesintisi! Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?

İzmir'de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. GDZ Elektrik'in açıklamasına göre aşağıdaki ilçe ve mahallelerde elektrik kesinti var. Elektrik kesintileri ne zaman bitecek? işte cevabı...
Yoğun kış şartlarının etkisiyle İzmir'de yaşanan elektrik kesintisi aralıklı olarak devam ediyor. Hangi ilçe ve mahallelerde, hangi saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik'in açıklamalarına göre elektrik kesintisi yaşanan bölgeler şu şekilde:
İZMİR KONAK 30.12.2016 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÖZGÜR MAHALLESİ, 3071-3603-3961/4-3971-3972/3 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 30.12.2016 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI "ÖZGÜR MAHALLESİ, 3915-3918-3921-3923-3922-3931-3932-3932/1-3933-3952-3953 SOKAKLAR VE CİVARI"
İZMİR KARABAĞLAR 30.12.2016 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MAHALLESİ, 3933-3940-3952-3954 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 30.12.2016 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI PEKER MAHALLESİ, 5027-5028-5029-5030-5031-5078-5079-5081-5087-5101 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 30.12.2016 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BOZYAKA MAHALLESİ, 3055-3068-3070-3071-3072-3073-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3082-3085-3086-3088-3103-3104-3107 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 30.12.2016 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GENERAL KAZIM ÖZALP MAHALLESİ, 46/19-47/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 30.12.2016 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GENERAL KAZIM ÖZALP MAHALLESİ , 47/1-47/6-47/8-291/1-292 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BUCA 30.12.2016 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇAMLIPINAR MAHALLESİ, İSMAİL SİVRİ BULVARI, 293/25-293/18-278/2 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BUCA 30.12.2016 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI FIRAT MAHALLESİ, 288/9-288/10-288/11-634/7-286 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR TİRE 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI EĞRİDERE MAHALLESİ
İZMİR BAYINDIR 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI KIZILCAOVA MAHALLESİ TAMAMI VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ TAMAMI
İZMİR BAYINDIR 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI GENCER MEVKİİ TAMAMI VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ELİFLİ MAHALLESİ TAMAMI
İZMİR MENEMEN 30.12.2016 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ABDİ İPEKÇİ CADDESİ VE CİVARI
İZMİR KEMALPAŞA 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI A.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİ OĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDELERİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR, ATATÜRK CADDESİ VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI Y.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI AKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI KEMALPAŞA-İZMİR , SEKİZ EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDELERİ , 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR, AKEVLER CADDESİ VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI BAĞYURDU, 29 EKİM MAHALLESİ, DURMUŞÇA, ASANSÖR, PİKNİK, KOCA TERZİ, HÜSEYİN FADUL, SOKAKLARHALK YAPI KOOPERATİFİ VE CİVARLARI
İZMİR URLA 30.12.2016 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜLBAHÇE MAHALESİ, KÖY İÇİ MEVKİİ
İZMİR KİRAZ 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ALTINOLUK MAHALLESİ
İZMİR KİRAZ 30.12.2016 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI YAĞLAR MAHALLESİ
İZMİR ALİAĞA 30.12.2016 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI YALI MAHALLESİ , PLAJLAR MEVKİİ, 120- 122-123-125-126 SOKAKLAR , ZİYA PAŞA CADDESİ VE CİVARI
İZMİR URLA 30.12.2016 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI MENTEŞ VE UZUNADA ASGARİ BÖLGESİNDE BULUNAN TRAFOLAR
İZMİR ÇEŞME 30.12.2016 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI OVACIK MERKEZ KÖY İÇİ MEVKİİ
İZMİR ÖDEMİŞ 30.12.2016 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖLCÜK MAHALLESİ KISMEN
İZMİR TİRE 30.12.2016 09:00 15:30 ŞEBEKE BAKIMI KÜCÜKKEMERDERE MAHALLESİ, KUPALAN MEVKİİ
İZMİR BAYRAKLI 30.12.2016 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ZİYA YAVAŞ CADDESİ, 1898, 1898/2, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1916, 1921 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR NARLIDERE 30.12.2016 09:30 13:30 TESİS ÇALIŞMASI NARLI, HUZUR , ÇATALKAYA MAHALLLERİ, EDİPBEY, HARMAN, DİCLE, ARAS, DİYAR, DOSTLAR, GEDİZ, BEDRETTİN CÖMERT, ARAS, ÖZGÜR, KÜLTÜR, OZAN, DEMET, MARABA, ŞENEL, ÇELİK, CÖMERT, SAKARYA, HAMAM, YUSUF EKİNCİ, OZAN, ÖZGÜR, KÜLTÜR, BAYIR, ÇAVUŞOĞLU, DOSTLAR, ÇAĞDAŞ, EDİP BEY, BİLİM, MARABA, AKARSU, GÖKSU, BAYIR, KÜLTÜR, TUNA, ŞENEL, BİLİM, BEYLER , SEDEF, ECEM SOKAKLAR, H.TUNA CADDESİ , YENİ ÇİZGİ YAPI KOOP
İZMİR BUCA 31.12.2016 08:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI ÇAMLIKULE MAHALLESİ, 290/9-22/9-291-254-222/8 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR URLA 31.12.2016 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇAKMAK SOKAKTA BULUNAN KÖMÜR İŞLETMESİ
İZMİR KARABURUN 31.12.2016 10:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI SEYRAN YÜZÜ CADDESİ VE CİVARI
İZMİR BUCA 02.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ, 204/6, 204/20, 204/11 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BUCA 02.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YAYLACIK MAHALLESİ, 167, 160, 48, 163 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 02.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI PEKER MAHALLESİ, 5027, 5028, 5030, 5032, 5079, 5080, 5081, 5101, 5103 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 02.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GAZİ MAHALLESİ, 3925, 3926, 3974, 3974/1, 3975 SOKAK VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 02.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARIŞ MAHALLESİ, 4095, 4516, 4539, 4571, 4572, 4573, 4574, 4666, 4668, 4670, 4672, 4692, 4692/1, 4703 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR GAZİEMİR 02.01.2017 08:00 10:00 ŞEBEKE BAKIMI DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ, HAVA EĞİTİM YOLU, HAVA EĞİTİM YOLU ÇIKMAZI, 315 SOKAKLAR CİVARI
İZMİR GAZİEMİR 02.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SARNIÇ- MENDERES VE FATİH MAHALLELERİ, MENDERES CADDESİ, 1151 /1 SOKAK, VATAN CADDESİ 1055 SOKAKLAR CİVARI
İZMİR GAZİEMİR 02.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SARNIÇ- MENDERES MAHALLESİ, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1012-1, 2-3 , 1013, 1014, 1015 SOKAKLAR
İZMİR BAYINDIR 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI TURAN MAHALLESİ
İZMİR BAYINDIR 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ İLE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİR BAYINDIR 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI GENCER MEVKİİ TAMAMI VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİR BAYINDIR 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ELİFLİ MAHALLESİ TAMAMI BİR BÖLÜMÜ
İZMİR KEMALPAŞA 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI Y.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI A.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI AKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİOĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDELERİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI İZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAK VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÇLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR MENEMEN 02.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MAVRADİN YOLU SOKAK, SEYREK KÖY CADDESİ, KİREMİTCİ SOKAK, SEBAHATTİN KARAKAPLAN SOKAK, SEYREK KANALYOLU SOKAK VE CİVARI
İZMİR KİRAZ 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ALTINOLUK MAHALLESİ
İZMİR KİRAZ 02.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI YAĞLAR MAHALLESİ
İZMİR URLA 02.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ
İZMİR ÖDEMİŞ 02.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KURUCUOVA MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
İZMİR ÖDEMİŞ 02.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI BALABANLI MAHALLESİ OVASI
İZMİR TİRE 02.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI KIZILCAAVLU MAHALLESİ OVASI
İZMİR KEMALPAŞA 02.01.2017 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ, DR FİKRET BAYCAN CADDESİ, 47, 49, 50, 51, 52, 83, 54, 55, 55/1, 59, 62/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR BAYRAKLI 02.01.2017 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI 1615/5, 1615/6, 1615/8, 1615/12, 1615/15, 1615/20, 1637/8, 2177, 2181, 2183 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BAYRAKLI 02.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 1695/5, 1615/23, 1615/28, 2183, 2181, 2181/5 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR GAZİEMİR 02.01.2017 10:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ HAVA EĞTİM YOLU ÇIKMAZI, 315 SOKAKLAR CİVARI
İZMİR SEFERİHİSAR 02.01.2017 10:00 11:00 ŞEBEKE BAKIMI AKARCA BÖLGESİNİN GENELİ, SAYKOP SİTESİ, ÖDEMİŞ ÖGRETMENLER EVLERİ, EROL UĞUR SİTESİ, İLHİSAR SİTESİ, GÜVEN TUR SİTESİ, ATAKUM SİTESİ, KEMERKAYA SİTESİ, ZÜMRÜT EVLERİ, GÜNEŞLİ KENT SİTESİ, HARİTACILAR SİTESİ, HİSAR EVLERİ VE CİVARI
İZMİR BAYINDIR 02.01.2017 11:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI HAVUZBAŞI ALTI SULAMA GRUPLARI ENH, ÇIPLAK DM ÇIKIŞI, ÇIRPI CAMİ MAHALLESİ ÇIKIŞI VE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİR GAZİEMİR 02.01.2017 13:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, SARNIÇ YOLU ÜZERİ
İZMİR GAZİEMİR 02.01.2017 15:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI SARNIÇ- FATİH MAHALLESİ HAVA EĞTİM YOLU, HAVA EĞTİM YOLU ÇIKMAZI, 315 SOKAKLAR CİVARI
İZMİR SEFERİHİSAR 02.01.2017 15:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI AKARCA BÖLGESİNİN GENELİ, SAYKOP SİTESİ, ÖDEMİŞ ÖGRETMENLER EVLERİ, EROL UĞUR SİTESİ, İLHİSAR SİTESİ, GÜVEN TUR SİTESİ, ATAKUM SİTESİ, KEMERKAYA SİTESİ, ZÜMRÜT EVLERİ, GÜNEŞLİ KENT SİTESİ, HARİTACILAR SİTESİ, HİSAR EVLERİ VE CİVARI