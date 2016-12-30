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Parkta yanmış erkek cesedi bulundu

İHA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 16:29
Parkta yanmış erkek cesedi bulundu
Parkta yanmış erkek cesedi bulundu

Mersin’de bir parkta yanmış vaziyette erkek cesedi bulundu. Sokakta kalan şahsın, ısınmak için yaktığı ateşte kazara kendini yakmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki Solipompeipolis Parkı'na hayvanları beslemek için gelen vatandaşlar, yanmış vaziyette bir erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, parktaki kameriye önünde yanmış halde bulunan ceset üzerinde inceleme yaptı. İncelemede ölen şahsın, Muzaffer Üstbaş adlı kişi olduğu belirlendi. Sokakta kalan şahsın ısınmak amacıyla bir tenekede ateş yaktığı, bu sırada kazara pardösüsünü tutuşturarak kendini yaktığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı ifade edildi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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