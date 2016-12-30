Tarihi kitabı 4 milyon TL’ye satmak isterken yakalandılar

Erzurum’da 4 milyon dolara satılmak istenen Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kitap operasyonla ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, yaklaşık 1 ay önce istihbari çalışmalarda Ağrı'da ikamet eden 2 şahsın elinde bulundurduğu maddi değeri oldukça yüksek ve Roma dönemi ait olduğu değerlendirilen kültür ve tabiat varlığını Erzurum'da 4 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisini elde etti. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahısların Erzurum'un Aziziye ilçesinde buluşarak tarihi eserleri satacakları tespit edildi. Şahısların bulunduğu adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliği bulunan kitap ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli şahıslar A.Ç., T.U., M.K., İ.E., R.Ö., ve U.T., gözaltına alınarak ele geçirilen malzemelere el konuldu.