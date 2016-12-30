Türkiye soğuk ve yağışa teslim

Mersin’de şiddetli yağış sele neden oldu. 19 saatte metrekareye 155 kilo yağış düştü. Denizin sahille birleştiği şehirde 5 kişi hayatını kaybetti, okullar 2 gün tatil edildi

Mersin il merkezinde önceki gece başlayan yağış sele dönüştü. Son15 yılın en ağır hava koşullarının yaşandığı şehre 19 saatte metrekareye 155.8 kilogram yağış düştü. 'Afet' durumu ilan eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları için uyardı. Kocamaz, "Yağış şiddeti afet durumundadır. Yükseklere yağan karlar da erirse durum daha da kötüleşebilir" açıklamasını yaptı.



15 YIL SONRA İKİNCİ AFET



Belediyeden yapılan açıklamada da 2001 yılında metrekareye 127 kilogram yağış düştüğü hatırlatıldı. 15 yıl önceki afetle ilgili akademisyenlerin de araştırma yaptığını ancak benzer bir afetin 2076'dan önce gerçekleşmesini öngörmediklerine dikkat çekildi.



3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU



Şiddetli yağış nedeniyle Merkez Yenişehir ilçesinin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın büyük kısmını su bastı. Taşan deniz sularının da etkisiyle ulaşıma kapanan caddede çok sayıda araç mahsur kaldı, iş yerlerini de su bastı. İlçede işe gitmek için evden çıkan bir genç kız ve babası, sel sularında sürüklendi. Baba kız sığ bir noktada şans eseri kurtuldu. Mezitli ilçesinde de sel sulara kapılan kadını vatandaşlar güçlükle kurtardı. Merkez Toroslar ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle debisi yükselen derede Serkan ve Fatma Genç çiftinin cesedi bulundu, 3 yaşındaki bebekleri ise kayıp. Bebek ile yanında bulunan bir kadının arandığı bildirildi. Akdeniz ilçesinde de yine bir derede kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Ayrıca özçekim yaptığı sırada denize düştüğü iddia edilen bir kişi için arama çalışması başlatıldı. Hortum ve fırtınanın da etkili olduğu Anamur ilçesinde ise çok sayıda muz ve çilek serası hasar gördü.



EGE BİLE BEMBEYAZ



Dün İzmir'e de kar yağdı. İzmir-Manisa karayolu ile Kemalpaşa-Torbalı karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Karabel geçidinde sürücüler 5 saat mahsur kaldı. İzmir'in merkez Karabağlar ilçesinin yüksek kesimleri ile Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde etkili olan karda sürücüler zor anlar yaşadı. Aydın'da Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde bazı köy yolları ile Bozdoğan-Yatağan karayolu kapandı. 10 araçla mahsur kalan 20 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Antalya-Konya yolu da yoğun kar nedeniyle Alacabel'de, Adana- Ankara otoyolu da Tekir mevkisinde ulaşıma kapandı. Niğde, Nevşehir ve Kayseri'de hızı 70 kilometreyi aşan rüzgâr, çatıları uçurdu. Bartın'da ise fırtına dev dalgalar oluşturdu. Kırklareli'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle uluslararası karayolu statüsünde olan ve Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda trafik aksadı. Kar yağışı Edirne ve Tekirdağ'da etkili oldu. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Düzce, Karabük, Bolu, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'da 800'den fazla köye ulaşılamıyor.



KRİZ MASASI NOTLARI



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, valilik ve büyükşehir belediyesinin kentte seferberlik ilan ettiğini söyledi.

Mersin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu.

Adana'dan gelen takviye ekiplerle 200'den fazla su baskını, 173 mahsur kalma ve 24 kazaya müdahale edildi.

418 iş makinesi, 60 motopomp ve bin 229 kişi 24 saat aralksız görev yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan ve çadırlarda kalan 700 Suriyeli tahliye edildi. Suriyeliler, bölgedeki cami, okul ve spor salonlarına yerleştirildi.





Deniz KARA-Selçuk SOYDAN-Kamil CÖMERTLER-Uğur YILDIRIM