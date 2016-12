4’üncü denemede dördüz sürprizi

Üç gebeliğinin düşükle sonuçlanmasının ardından tedavi altına alınan Zeynep Atmaca’nın, dördüz bebekleri oldu. İkisi kız, ikisi ise erkek bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı

Kayseri'de yaşayan Milazım ve Zeynep Atmaca çifti, dördüz bebek sevinci yaşadı. Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 24 yaşındaki Milazım Atmaca 2 yıl önce Zeynep Atmaca ile evlendi. Üç kez hamile kalan Zeynep Atmaca'nın her üç gebeliği de düşükle sonuçlandı. Kayseri'de özel bir hastanede tedavi altına alınan kadına, yumurtalık ve kan pıhtılaşması tedavisi uygulandı. 2 ay süren tedavinin ardından genç kadın tekrar hamile kaldı. Yapılan kontrollerde Zeynep Atmaca'nın dördüz bebeğe hamile olduğu belirlendi. Genç çift büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. 28 haftalık hamile olan genç kadın önceki gün sancıları artınca hastaneye kaldırıldı. Sezaryenle doğuma alınan Zeynep Atmaca'nın iki kız, iki erkek bebeği dünyaya geldi. Kuvöze alınan bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Doğumu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Hakan Kaya, "Dördüz gebeliklerin ileriki haftalara kadar gelmesi zordur. Yaklaşık 28. haftaya geldiğinde doğum eğiliminin başlaması üzerine sezaryen ile doğumu gerçekleştirmiş olduk. Bebekler iki kız ve iki erkek olarak dünyaya geldi. Dördü de sağlıklı ve ağırlıkları yaklaşık 800 gram ile 1200 gram arasında" şeklinde konuştu.





Sevinci ve şaşkınlığı bir arada yaşayan Zeynep-Milazım Atmaca çifti, "Biz bir isterken Allah bize dört tane birden verdi" dedi.



İKİ GÜNDE 150 LİRALIK BEZ

Bebeklerine Devran, Miran, Ezmira ve Havin isimlerini veren baba Milazım Atmaca "Hem sevindik, hem şaşırdık. Doğdukları gün 150 liralık bebek bezi almıştım 2 günde bitti. Ne yapacağımı şaşırdım. Ayrıca mama masrafları da var. Biz bir isterken Allah bize 4 tane birden verdi" diye konuştu. Anne Zeynep Atmaca da çok mutlu olduğunu belirterek, "Şu an kuvözdeler. Onları kucağıma almak için can atıyorum" dedi.