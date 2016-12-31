En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! İşte 2017 resimli yılbaşı mesajları

Yeni yıla girmemize saatler kala sevdiklerinizin yılbaşını kutlayabileceğiniz birbirinden güzel sözlü ve resimli olarak yılbaşı mesajlarını sabah.com.tr ailesi olarak sizler için bu başlık altında derledik. Resimli yılbaşı mesajlarını haberimizden kolaylıkla indirerek sevdiklerinize gönderebileceksiniz. 2017 resimleri ile yeni yıla yakınlarınızı mutlu ederek girin. İşte en güzel yılbaşı mesajları ve sözleri...

2017 yılına girerken sevdiklerinize uzaksınız diye üzülmeyin. Sabah.com.tr ailesi olara yılbaşı mesajları ile yakınlarınızı mutlu etmek için birbirinden güzel resimler hazırladık. 2017 resimli yılbaşı mesajları ile yeni yıla coşku içinde girebilirsiniz. Yeni yıl mesajlarını bu başlık altından indirebilir kolaylıkla Whatsapp veya Sms olarak gönderebilirsiniz. Sosyal medyanın en güzel yeni yıl mesajları, yılbaşı tebrik mesajları ve 2017 resimli haberimizde. İşte tüm detaylar...





EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI!

* Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

* Acısıyla, tatlısıyla, ?y?s?yle kötüsüyle b?r yıl daha geçti. Hoş geldin yen? yıl. Mutlu yıllar dostum!

* Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

* Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...





* Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

* Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... Mutlu yıllar...

* Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..





* Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

* Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

* 2017 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

* 2017 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

* Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

* 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2017 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...





* Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

* Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

* Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

* 2017 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

* Her yeniyıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.

* Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

* 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2017 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

* Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

* Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2017 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

* Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle... Nice mutlu yıllara.

* 2017 yılının dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

* Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, y?ne de sevg? dolu n?ce yıllara!

* Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İy? Yıllar...

* Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...

* 2016'ya ELVEDA, 2017'ye MERHABA!! Hoş geldin Yeni Yıl...

* Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

* Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.



2017 YENİYIL MESAJLARI

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Nediyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar...

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Bu yıl da bir sevgili bulamazsam eh yani. Kendi turşumu kuracağım.

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. Yeni yıl size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Yeniyılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.