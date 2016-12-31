İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen dış hat seferleri şöyle:

İstanbul Deniz Otobüsleri:



06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot



07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot



07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot



07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



Bursa Deniz Otobüsleri:



08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)