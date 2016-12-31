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  • Giriş Tarihi: 31.12.2016 07:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016 07:56
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri () ve Bursa Deniz Otobüsleri (), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen dış hat seferleri şöyle:

İstanbul Deniz Otobüsleri:


06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü


07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot


07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot


07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot


07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot


07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot


08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü


08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü


09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


Bursa Deniz Otobüsleri:


08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)


08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)


10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)


10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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