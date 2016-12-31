İstanbul yeni yıla güvenle girecek

İstanbul Valiliği, İstanbul'da vatandaşların yeni yıla huzur içinde girebilmesi için çeşitli güvenlik önlemleri aldı. Yılbaşı gecesi 17 bin polisin görev yapacağı kentte her yıl olduğu gibi bu yıl da yine yılbaşı gecesi kılık değiştiren güven timleri Taksim Meydanı'nda kılıktan kılığa girerek noel baba, simitçi, kestaneci kıyafetleriyle taciz, kapkaç ve kavga olaylarına müdahale edecek. İstanbul Güven Timleri Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba, "Halkımızın güvenli bir şekilde yılbaşı geçirmesi adına yaklaşık 17 bin polisimizle, yılbaşında görevimizin başında olacağız." dedi. Yılbaşı gecesi alınacak tedbirlerin bazıları şöyle sıralandı:

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerince tüm emniyet tedbirleri alındı. İstihbarata azami önem verilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce ve İstanbul Anadolu Güney, İstanbul Anadolu Kuzey, İstanbul Bakırköy, İstanbul Beyoğlu, İstanbul Çekmece, İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birlikleri'nce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nca yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapıldı.

Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlar, gerekli önlemleri aldı.

Nice ve Berlin'deki saldırılara benzer olayların yaşanmaması adına İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Cumartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Pazar günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı. Öte yandan BEDAŞ 20, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta yapacağı planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını erteleme kararı aldığını açıkladı. İBB de bu gece tüm raylı sistem hatlarının 02.00'ye kadar hizmet vereceğini belirtti.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DUYURU

1) Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerimizce tüm emniyet tedbirleri alınacak ve istihbarata azami önem verilecektir.

2) İl Sağlık Müdürlüğünce ve İstanbul Anadolu Güney, İstanbul Anadolu Kuzey, İstanbul Bakırköy, İstanbul Beyoğlu, İstanbul Çekmece, İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliklerince; sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

3) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır.

4) Belediye, Emniyet ve Jandarma personelince Yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.

5)Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir.

6)Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.