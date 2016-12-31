X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İstanbul'da bugün bu yollar kapalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da bugün bu

AA
  • Giriş Tarihi: 31.12.2016 11:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016 11:49
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

'da 'nda, tedbirleri kapsamında yarın saat 16.00'dan sonra trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede cumartesi günü saat16.00'dan itibaren, tedbirlerinin sona ermesinden bir saat sonrasına kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Buna göre, Mete Kavşağından Taksim yönüne giden araçlar Dolmabahçe istikametine, Şişhane ışıklardan (Tarlabaşı Bulvarına) Taksim istikametine giden araçlar Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

Toprak yol ışıklardan Taksim yönüne Gümüşsuyu Caddesine akım verilmeyerek, araçlar Dolmabahçe istikametine gönderilecek. Şişhane Metro Durağı çıkışlarından yol kapatılarak Tarlabaşı ve Taksim istikametine akım verilmeyecek.



Ayrıca Tepebaşı ışıklardan yol kapatılarak, akım Unkapanı istikametine, Taksim AKM Kavşağından akım geri çevrilerek Dolmabahçe istikametine, Sıraselviler Caddesine giriş kapatılarak, akım Kazancı Yokuşuna yönlendirilecek.

Yeni Çarşı Caddesi, Meşelik Sokak girişi, Turnacıbaşı Caddesi ve Sadri Alışık Sokak, İstiklal Caddesine gidiş istikametinde kapatılarak, akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş - çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.