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numaraları belli oldu. 100 bin lira ikramiye sonuçları

  • Giriş Tarihi: 31.12.2016 23:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016 23:16
Milli Piyango Amorti numaraları belli oldu. 100 bin lira ikramiye sonuçları
Milli Piyango Amorti numaraları belli oldu. 100 bin lira ikramiye sonuçları

Bin bir hayalle bilet satın alan vatandaşlar için 2017 çekilişi başladı. Büyük ikramiyesi 60 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde (MPİ) gerçekleştiriliyor.  Milli Piyango (2017 Yılbaşı) çekiliş sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü çekilişlerinde, ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.

AMORTİ ÇIKAN RAKAMLAR

0 5

100 BİN LİRA İKRAMİYE SONUÇLARI

3044608, 2948808, 6579442

(20 adet 100 bin liralık ikramiyenin diğer rakamları aç güncellenecektir.)

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.

2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

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