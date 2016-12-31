Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti çıkan numaralar ve amorti sonuçları - Bilet sorgulama motoru Sabah'ta...

2017 Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş sonuçlarının ardından gözler amorti kazanan rakamlara çevrildi. Amorti sonuçları ne zaman belli olacak? Büyük ikramiye çıkmayan vatandaşlar amorti kazanan numaraları aratmaya başladı. Haberimizin detaylarını inceleyerek 1 Ocak 2017 Milli Piyango çekilişi ile amorti kazanan numaralar ve amorti sorgulama motoruna ulaşabilirler...

2017 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 19:00 itibari ile çekilmeye başlamıştı. Biletleri ile televizyonların başında bekleyen vatandaşlar amorti sonuçlarını da merakla bekliyordu. Amorti kazanan numaraları öğrenmek için doğru adrestesiniz. 31 Aralık 2016 Milli Piyango Sonuçları ve Amorti kazanan numaralar sabah.com.tr'de işte tüm detaylar...



MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ KAZANAN NUMARALAR



31 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başlayan Milli Piyango Yılbaşı özel sonuçlarına göre amorti kazanan numaralar belli olmak üzere... İşte amorti sorgulama motoru ve 19:00 itibariyle sonuçları;







.........................





MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak.



İKRAMİYELER SON 10 YILDA KATLANDI



Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.



Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti.