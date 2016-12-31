Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları! (Amorti kazanan numaralar hangileri?)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçları açıklanmaya başladı. Yılbaşı çekiliş sonuçlarını öğrenmek için haberimizdeki detaylara gözatabilirsiniz. Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi öncesi amorti kazanan numaralar belli oldu. Amorti çıkan numaralar 0 ve 5 olarak belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olmaya başladı. 60 milyon liralık büyük ikramiye öncesi amorti kazanan rakamlar belirlendi. 2017 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları 0 ve 5 olarak belirlendi.

İşte ikramiye kazanan diğer numaralar ve ikramiye miktarları;

100.000 TL KAZANAN NUMARALAR: 3044608, 2948808, 6579442

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