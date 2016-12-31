X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları! (Amorti kazanan numaralar hangileri?)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

sonuçları! ( kazanan numaralar hangileri?)

  • Giriş Tarihi: 31.12.2016 23:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016 23:15
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları! (Amorti kazanan numaralar hangileri?)
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları! (Amorti kazanan numaralar hangileri?)

İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Milli Piyango sonuçları açıklanmaya başladı. Yılbaşı nı öğrenmek için haberimizdeki detaylara gözatabilirsiniz. Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi öncesi kazanan numaralar belli oldu. Amorti çıkan numaralar 0 ve 5 olarak belirlendi.

sonuçları belli olmaya başladı. 60 milyon liralık büyük ikramiye öncesi kazanan rakamlar belirlendi. 2017 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları 0 ve 5 olarak belirlendi.

İşte ikramiye kazanan diğer numaralar ve ikramiye miktarları;

100.000 TL KAZANAN NUMARALAR: 3044608, 2948808, 6579442

DİĞER SONUÇLAR BİRAZDAN HABERİMİZDE...

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.