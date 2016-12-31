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başladı!

AA
  • Giriş Tarihi: 31.12.2016 19:57 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016 20:04
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı!
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı!

Genel Müdürlüğünce düzenlenen '''' başladı. Milli Piyango 'nde 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar ve için detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz

Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan Milli Piyango 'nin gündüz bölümünde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.

Öte yandan, Milli Piyangonun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 60 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.

2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

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