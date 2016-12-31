Ünlü Türkücü'nün İmam Nikahlı Eşi'nden skandal paylaşım

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 18 yıldır imam nikâhıyla yaşadığı Derya Topaloğlu, şarkıcının kendisini dövdüğünü iddia etti. Topaloğlu, iki çocuğunun babasının kendisini darp ettikten sonra çektiği fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.

OPERASYON GEÇİRDİ

Derya Topaloğlu, "Bütün tanıdıklarımın bilmesini istediğim bir olay yaşadım. Beni bu hale 18 yaşımdan 33 yaşıma kadar yanında bulunduğum ve iki evlat verdiğim Mustafa Topaloğlu getirdi. Oturduğum sitenin kafeteryasında, bayan arkadaşlarımla bir masada otururken; sorgusuz sualsiz yanıma gelip gözüme yumruk attı. Yumrukla 'ortiba' dedikleri, gözümün kemiği kırıldı. Şimdi ailemin yanındayım. Olaya şahit olan komşularım; sebepsiz ve durduk yere böylesi bir olayla karşı karşıya geldiğime tanıktır. Mustafa Topaloğlu'nun sebepsiz kavgaları fazlaca olmaktaydı. Bu son vuruşuyla sözde olan evlilik bitmiştir. Böylesi bir vahşeti Allah kimseye vermesin" dedi. Operasyon geçiren ve şu sıralar ailesinin yanında kalan Derya Topaloğlu, olayın ardından "15 yıldır aynı evin içindeyiz. Ara ara tartışmalarımız oluyordu ama bu kez boyut değiştirdi. 66 yaşında acilen tedavi görmesi gerekiyor. Bir daha o eve dönersem ölüm çıkar. Üzerime hiçbir şeyim yok. Sigortam bile yok. Çocuklarım o evde. Benim yanıma gelmek istiyorlar" açıklamasını yaptı.