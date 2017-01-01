ASKON'dan Ortaköy'deki terör saldırısına tepki

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa KOCA, yılbaşı gecesi Ortaköy’de düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

"İçinde biraz olsun vicdan taşıyan insanoğlunun kabul edemeyeceği bu terör olayı, tüm insanlığa karşı yapılmış bir katliamdır. Bu katliam ülkemiz üzerinde oynanan senaryonun büyük bir parçasıdır. Sivillere yönelik gerçekleştirilen bu barbarlık, ülkemizi bir terör ülkesi olarak göstermek, milletimizi birbirine düşürmek, istikrarsız bir Türkiye yaratmak için gerçekleştirilen alçak bir saldırıdır."

ASKON BAŞKANI KOCA, KATLİAMLA İLGİLİ ŞU AÇIKLAMALARDA BULUNDU;

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de sivillere yönelik gerçekleştirilen alçak terör olayını şiddetle kınıyoruz.

"İçinde biraz olsun vicdan taşıyan insanoğlunun asla kabul edemeyeceği bu terör olayı, tüm insanlığa karşı yapılmış bir katliamdır. Bu katliam ülkemiz üzerinde oynanan senaryonun büyük bir parçasıdır. Sivillere yönelik gerçekleştirilen bu barbarlık, ülkemizi bir terör ülkesi olarak göstermek, milletimizi birbirine düşürmek, istikrarsız bir Türkiye algısı yaratmak için gerçekleştirilen alçak bir saldırıdır.

Bölgemizde ve ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunun farkındayız. Gerçekleştirmek istedikleri amacın da bilincindeyiz. Bu katliamlar ile ülke birliğimizi ve bütünlüğümüzü hedef alanlar şunu bilmeliler ki, sivilleri vahşice katleden bir zihniyetin emellerine ulaşmasına milletçe asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de ulus olarak içte ve dışta yeralan bu hain odaklara karşı milli birlik ve dayanışma içinde gereken tüm çabayı göstereceğiz.

Başta Aziz Milletimizin milli birlik ve bütünlüğü hedef alınarak gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı bir kez daha kınıyor, bu alçak saldırının kurbanları Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, acılı ailelere ve yüce milletimizin başısağolsun dileklerimizi iletiyoruz.