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Kaçak kazı şüphelileri yakalandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 11:58
Kaçak kazı şüphelileri yakalandı
Kaçak kazı şüphelileri yakalandı

Antalya'nın Demre İlçesi'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine Belören Mahallesi Alakilise yakınlarındaki Papaz Kayası'nda bir grubun patlayıcı kullanarak kaçak kazı yaptığını belirledi. Tarihi bir kaya mezarını patlatmaya çalışan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı. 5 şüphelinin kaçak kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

Jandarmanın gözaltına aldığı 5 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

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