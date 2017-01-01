Milli Piyango 2017 Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı

Milyonlarca kişinin merakla beklediği çekiliş gerçekleşti. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde kazandıran rakamlar belli oldu

60 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI



2796288

10 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI

0 5 5 0 9 2 1

5 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI

9066659

2 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI

8932892

1 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI

6835248

500 BİN TL İKRAMİYE SONUÇLARI

2566180

100 BİN LİRA İKRAMİYE SONUÇLARI

2782094, 2948808, 3044608, 6272116, 6579442



AMORTİ ÇIKAN RAKAMLAR

0 ve 5

Milyonlarca kişinin umudu olan Milli Piyango yılbaşı çekilişinden sonuçlar geldi

TIKLA SONUÇLARI ÖĞREN

Noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerde bu yıl 60 milyon Türk lirası dağıtılacak. Son rakamdaki sonuca göre belirlenen amorti rakamların çekilişi tamamlandı.



Milli piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye saat 23:30 itibariyle çekilmeye başlandı. TRT 1'den canlı yayınlanan çekilişte sonuçları sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz



Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olmaya başladı. 60 milyon liralık büyük ikramiye öncesi amorti kazanan rakamlar belirlendi. 2017 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları 0 ve 5 olarak belirlendi.İşte ikramiye kazanan diğer numaralar ve ikramiye miktarları;



MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak.