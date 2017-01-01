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Otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu

  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 08:41 Güncelleme Tarihi: 1.1.2017 08:46
Otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu
Otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu

Adana'da bir kişi, otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsı vuran kişi ya da kişileri bulmak için polis araştırma başlattı.

Adana'da bir kişi, otomobilinin içinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 sokak üzerinde bir şahsın otomobilinde vurulmuş olduğu anonsu üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede yol kenarında motoru çalışır halde bulunan 01 KS 534 plakalı otomobilin direksiyonunda ismi öğrenilemeyen bir kişi başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan incelemede şahsın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın, başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş olduğu belirlenirken polis olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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